Зеленский цинично предал проукраинского Лукашенко – киевский политолог

Александр Лукашенко постоянно занимал проукраинскую позицию в конфликте Киева и Москвы. Однако президент Украины оказался неблагодарным человеком и недальновидным политиком, когда не поддержал белорусского лидера и не признал итоги президентских выборов 9 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Лукашенко даже пытался созвониться, насколько понимаю, с Зеленским, но у него не получилось. Он все же надеялся, учитывая то, что он занимал проукраинскую позицию постоянно, что мог рассчитывать на то, что получит поддержку, но не тут-то было! Такая ничтожная украинская власть, а вы еще спрашиваете у меня, изменятся ли отношения между Белоруссией и Украиной?

Между народами отношения не изменятся. Большинство и у нас, и в Белоруссии воспринимают друг друга как очень родственные, близкие народы.

А в отношении власти, естественно, если бы Лукашенко изменил свое отношение к нынешней украинской власти, которая вела себя подло, подставила практически со всей этой историей с 33 «вагнеровцами». Просто подставила в наглую!

И поэтому, если бы, все-таки, Зеленский его поздравил или в какой-то более мягкой форме высказался о том, что он не поддерживает протесты, не присоединялся к мнению Запада, то я думаю, что за эту подставу он бы простил», – считает Погребинский.

«Но представить себе, что ничего не изменится, или Лукашенко после того, как удержится при власти, будет по-прежнему занимать такую позицию в пользу Зеленского и компании – очень трудно. Мне кажется, что скорее всего, отношения ухудшатся, и ожидать от Лукашенко какой-то поддержки, которая была раньше, или даже нейтралитета, который он изображал, – это нереально», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Отметим, что 33 безосновательно захваченных россиянина до сих пор содержатся в белорусской тюрьме, а генпрокуратура Украины, между тем, отправила в Минск запрос на выдачу 28 из них.

Симферополь, Валентин Карамазов

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