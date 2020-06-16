Лукашенко и Зеленский обменялись вышиванками

Посол РБ на Украине привёз президенту и первой леди «Незалежной» белорусские вышиванки от Александра Лукашенко. Таким образом, глава Белоруссии отблагодарил супругов Зеленских за подаренную ему ранее украинскую вышиванку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», церемония передачи состоялась во время встречи посла Белоруссии Игоря Сокола с руководителем Офиса президента Украины Игорем Жовквой.

Кроме того, Зеленского приглашён на «III Форум регионов Беларуси и Украины», который состоится в октябре. Напомним, выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа 2020 года.

«Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов. В ходе встречи с И.Жовквой для президента Украины В.А. Зеленского и его супруги Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Зеленского.

В своём письме Лукашенко также особо отметил, что белорусская вышиванка «подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость наших народов» и надеется, что его подарок станет «оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами».

Напомним, ранее Зеленский присоединился к европейским санкциям от 2004 года против Белоруссии – сразу после предыдущего «Форума регионов Беларуси и Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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