Встречу Зеленского с Лукашенко готовит министр «оккупированных территорий» Украины

Киев и Минск обсуждают детали официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию 20 октября 2020 года. На эту дату назначено проведение «III Форума регионов Беларуси и Украины» в Гродно.

Характерно, что встречу Зеленского и Лукашенко с украинской стороны готовит вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о встрече белорусского посла Игоря Сокола с Резниковым сегодня сообщила пресс-служба посольства Белоруссии на Украине.

«В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту президента Украины в Республику Беларусь и к третьему Форуму регионов Беларуси и Украины», – говорится в сообщении дипломатического представительства.

Напомним, что в Белоруссии по надуманным обвинениям задержаны и арестованы 32 сотрудника российской частной военной компании. Сообщается, что часть из них принимала участие в конфликте на востоке Украины. Киев уже запросил их выдачи.

Между тем, Москва потребовала от Минска немедленного освобождения российских граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.20

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