Лукашенко обсудил с Зеленским выдачу Киеву захваченных в Минске российских граждан

Президенты Украины и Белоруссии обсудили по телефону вопрос выдачи Киеву арестованных в Минске сотрудников российской частной военной компании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляет пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что «стороны отметили важность эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов. Зеленский выразил убеждение, что задержанным под Минском боевикам не удастся избежать справедливого наказания».

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документам», – заявил Зеленский.

Напомним, что в Белоруссии по надуманным обвинениям задержаны и арестованы 32 сотрудника российской частной военной компании. Сообщается, что часть из них принимала участие в качестве добровольцев в конфликте на востоке Украины.

Между тем, ранее белорусский политик Эльвира Мирсалимова заявила, что безосновательный арест граждан России и угроза их выдачи Украине лишает Белоруссию статуса нейтральной площадки для урегулирования конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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