Лукашенко намекает Путину, что хочет поторговать российскими «боевиками»

Белорусская сторона опубликовала сообщение по итогам телефонного обсуждения между Лукашенко и Зеленским участи сотрудников российской частной военной компании, захваченных ранее в Минске.

Из текста сообщения следует, что белорусский президент пока не ответил утвердительно на просьбу Зеленского выдать Украине российских граждан, которых Киев обвиняет в участии в конфликте на Донбассе на стороне ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём заявлении пресс-служба Александра Лукашенко называет российских граждан «боевиками».

«Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», – говорится в сообщении.

Ранее в Киеве заявили, что «стороны отметили важность эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов. Зеленский выразил убеждение, что задержанным под Минском боевикам не удастся избежать справедливого наказания».

Напомним, что в Белоруссии по надуманным обвинениям задержаны и арестованы 32 сотрудника российской частной военной компании. Сообщается, что часть из них принимала участие в качестве добровольцев в конфликте на востоке Украины.

Между тем, ранее белорусский политик Эльвира Мирсалимова заявила, что безосновательный арест граждан России и угроза их выдачи Украине лишает Белоруссию статуса нейтральной площадки для урегулирования конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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