Лукашенко согласился выдать Киеву захваченных россиян

Александр Лукашенко заверил Владимира Зеленского, что даст «зелёный свет» силовым органам Белоруссии на экстрадицию арестованных сотрудников российской частной военной компании на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, которого пригласили в Минск для интервью с Лукашенко.

По его словам, часть из 33 россиян, президент Лукашенко может вернуть России, а других выдаст Киеву. Напомним, что бывшие граждане Украины и часть россиян из числа задержанных, воевали в Донбассе, защищая народные республики от киевского режима.

«Лукашенко сказал, что Зеленский просил передать Украине тех, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. По его словам, будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», – заявил Гордон.

Между тем, ранее белорусский политик Эльвира Мирсалимова заявила, что безосновательный арест граждан России и угроза их выдачи Украине лишает Белоруссию статуса нейтральной площадки для урегулирования конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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