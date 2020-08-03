Захваченных в Белоруссии российских граждан могут экстрадировать в США

32 россиянина, арестованные в Белоруссии, будут выданы не Украине, а США, так как президент Александр Лукашенко действует против Москвы в интересах Вашингтона, а не Киева.

Кроме того, Владимир Зеленский не обладает ни авторитетом, ни политической субъектностью, чтобы решать вопросы по российским сотрудникам ЧВК.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

В связи с этим, отмечает политолог, слухи о том, что задержанные россияне будут переданы украинской стороне в обмен на присутствие Владимира Зеленского на инаугурации Лукашенко, безосновательны.

«Есть такая версия... эти намеки о том, что они готовы выдать представителей частной военной компании Киеву в связи с тем, что они граждане Украины или воевали на Донбассе, в размен на то, что Зеленский прилетит на инаугурацию.

Вы знаете, у Зеленского нет того уровня субъектности, чтобы самому решать этот вопрос. Поэтому это точно торг не с Зеленским. Возможно, это торг с какими-то американскими кругами. Можно предположить после встречи с Помпео, что там начали происходить сближения», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.20

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