Россия не потерпит в Белоруссии «украинского и грузинского сценария» – киевский эксперт

Александра Лукашенко ждёт судьба экс-президентов Украины и Грузии Виктора Януковича и Эдуарда Шеварднадзе, если он продолжит назло России заигрывать с Западом и белорусскими националистами.

Кроме того, Россия будет действовать намного жёстче, чем в своё время в Грузии и на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«С учётом опыта Украины, любая попытка в Белоруссии провести украинский сценарий приведёт к масштабным и более жёстким действиям со стороны России, включая безальтернативное прямое военное воздействие.

Тем более, что Белоруссия и Россия формально находятся в Союзном государстве уже, оно существует со времён Ельцина. И возможность применения российских ВС на этой территории законодательно более урегулирована и намного упрощена...

Если ситуацию раскрутить до конца, по украинскому или грузинскому сценарию, действия нынешней России будут однозначны.

И Лукашенко угрожает потеря всей власти, любой власти по итогам этого сценария, благо опыт Кучмы, Януковича и многих других... Шеварднадзе, у него должны быть на слуху», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бортника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.08.20

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