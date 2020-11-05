Украинский сценарий «демократизации» уничтожит Белоруссию – киевский эксперт

В Белоруссии назрели демократические перемены, однако они ни в коем случае не должны идти по украинскому сценарию, так как в «Незалежной» не было и нет никакой демократии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Белая Русь» заявил украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Я думаю, что по пути демократизации надо, безусловно, идти. Но украинский путь – это не путь демократизации. У нас не построена демократическая система, в Украине. У нас система корпоративного управления, у нас конкурентная система, но не демократичная.

Конкуренция – это не означает демократия. Конкуренция между олигархами украинскими, конкуренция между теми или иными финансово политическими группами, конкуренция без правил, конкуренция с игнорированием норм законодательства, Конституции, с коррумпированием правоохранительных структур, судебных структур – это не демократия.

Поэтому, если демократизация нужна, для этого сначала надо обеспечить эффективные, качественно функционирующие институты государства и общества, которые будут способны пресечь все попытки финансовых кругов, политических игроков их каким-то образом подмять под себя. А потом уже возможен переход к демократизации.

Без этого любая страна превращается просто в добычу для новых олигархов, больших транснациональных корпораций», – отметил эксперт.

Другим главным условием настоящей демократизации Бортник назвал надёжный заслон попыткам управления страной со стороны внешних игроков, как это происходит на Украине.

«Не следует допускать к управлению и вообще, влияние на политическую систему, любые организации, аффилированные с внешними игроками. Это ключевая ошибка нашей системы управления. Не важно, с какими внешними игроками, важно, что если там работают ОО, которые получают финансирование извне, то у них должен быть статус «лоббисты», они должны быть удалены от системы управления, они не могут определять облик чиновника, правила игры. Они могут только советовать.

Второе – нельзя допускать, чтобы элиты, финансовые, политические, правоохранительные зависели от внешних игроков, держали деньги большие в других странах, располагали там огромным имуществом, имели какие-то другие связи, которые делают их зависимыми людьми. Как только они начинают зарабатывать внутри страны, а жить реально и беречь свои богатства вне страны – суверенитет этой страны обречён.

Третье – необходимо, безусловно, бороться за соблюдение закона. Раз преступив закон или Конституцию, нормы права, вы будете обречены ходить по украинским граблям бесконечно. Раз пойдя на третий тур президентских выборов 2004 году Украина сделала необратимыми новые майданы, игнорирование конституции, разрушение правовой системы.

Норма закона, какой бы она ни была, должна быть исполнена. Как только норма закона не исполняется – государства не существует», – приводит «Политнавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.20

Глава фракции Зеленского назвал условие для роспуска Верховной рады. / Губернатор Севастополя определился с пятью из шести замов. / Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 10 тысяч человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»