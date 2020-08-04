Лукашенко пугает избирателей «плохим примером Украины»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «украинский путь» категорически не подходит для Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в ходе своего «послания народу» накануне президентских выборов 9 августа.

В частности, Лукашенко раскритиковал закон о свободной продаже земли, инициированный командой Владимира Зеленского.

«Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст. Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?» – заявил белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко привёл в пример катастрофическое положение с демографией на Украине.

«За 30 лет независимости население соседней Украины сократилось на 20%. Минус 10 млн человек. Литвы – на 25% человек, почти минус миллион, Латвии – на 30%, минус 800 тысяч. У нас население тоже сократилось, но всего лишь на 8%», – похвастался он.

Лукашенко также подчеркнул, что недопустит в стране Майдана, который, по его мнению, хотят раскачать его конкуренты на выборах.

«Тем, кто хочет другого президента: идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что президент – глава государства, который по Конституции олицетворяет единство нации и является лицом страны, вашим лицом. А те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих – разорвут сначала общество, а потом страну на части. Так было всегда – посмотрите вокруг», – заявил президент Белоруссии и предупредил, что правоохранительные органы готовы к любому развитию ситуации и не допустят беспорядков.

Отметим, что Лукашенко «забыл» ещё об одном «плохом примере» Украины – это попытки заигрывать с Западом, устраивая провокационные выпады против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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