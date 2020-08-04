«Будет полыхать до Владивостока»: Лукашенко предостерег от попыток дестабилизировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с обращением к нации и парламенту во вторник, 4 августа, обмолвился о задержанных в конце июля россиянах, которых белорусская сторона считает бойцами ЧВК Вагнера.

Белорусский президент назвал нахождение в стране «33 боевиков» из России «очень опасным и сильным сигналом». Лукашенко счел информацию о том, что арестованные россияне ехали транзитом через Белоруссию, ложью. «Все это – про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию – вранье», – сказал Лукашенко (цитата по БелТА). По его утверждению, задержанные дали показания, что «были направлены специально в Беларусь». «Команда была ждать. Билеты на Стамбул – это легенда», – сказал белорусский президент. «Не слушайте этого вранья, оно никому не нужно», – продолжил он. Лукашенко добавил, что белорусская сторона «по-человечески относится» к задержанным россиянам, и «мы от этого получили определенный эффект – они рассказали всё». Накануне российский консул в Минске Кирилл Плетнев сообщил, что конечной целью задержанных в Белоруссии россиян была одна из стран Латинской Америки. «25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, затем – в третью страну. Конечный пункт назначения – одно из государств в латиноамериканском регионе», – сказал российский дипломат в эфире телеканала «Россия». Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что задержанные россияне не смогли вылететь вовремя в Стамбул из-за опоздания на рейс.

Лукашенко также заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде иностранных боевиков, переброшенном на юг страны в целях «дестабилизации» ситуации в Белоруссии. При этом он не привел никаких подробностей. «Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим», – подчеркнул белорусский лидер.

«Мы, белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи, всегда здесь жили в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», – добавил Лукашенко.

29 июля в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 боевиков под Минском и еще одного на юге Белоруссии. По версии белорусской стороны, задержанные являются бойцами российской ЧВК Вагнера. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к массовым беспорядкам». В Минске считают, что они намеревались дестабилизировать обстановку в стране во время президентской предвыборной кампании. Белорусские СМИ написали, что некоторые из задержанных якобы дали показания, что «приехали делать революцию». Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. Сегодня началось досрочное голосование, оно продлится до 8 августа.

В МИД России сочли задержание россиян безосновательным и надуманным. Об этом замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил накануне в ходе встречи с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, которого он пригласил для «обстоятельного разговора» о состоянии и перспективах двусторонних отношений. Он заверил, что «Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником». Москва настаивает «на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», говорится в сообщение на сайте МИД РФ.

В свою очередь Генпрокуратура Украины подозревает 28 из 33 задержанных россиян в терроризме как участников конфликта в Донбассе и собирается просить Минск об их выдаче.

Добавим, что Лукашенко в обращении к народу и Национальному собранию также оценил нынешнее состояние отношений Белоруссии и России. Он заявил, что Россия всегда будет союзником Белоруссии – при любом руководстве. «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником кто бы не был у власти в Беларуси или России», – сказал Лукашенко. «Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», – добавил он. При этом он высказал мнение, что Россия боится потерять Белоруссию – «ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников».

Минск, Наталья Петрова

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