Лукашенко рассказал о планах совместных с Россией «ядерных» учениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник, 7 мая, заявил, что 8 мая в Москве он планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным совместную координацию и применение войск с использованием ядерных спецбоеприпасов, – сообщают белорусские СМИ.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «Решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов мы намерены с Владимиром Владимировичем Путиным обсудить на встрече в Москве 8 мая. И примем окончательное решение. Непосредственное управление, руководство войсками, подача сигналов на учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия».

«В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолеты. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и «Полонез» будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Белоруссию», – сказал президент Белоруссии и добавил: «Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим, притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий – мы не Россия в тысячи и тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию-матушку сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий! Никаких! Любая агрессия – и ответ будет мгновенный!»

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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