«Самое время»: Лукашенко оценил предпосылки для переговоров по Украине

Конфликт на Украине дошел до той стадии, когда сторонам пора садиться за стол переговоров, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Украинские военные устали, Москва вот-вот победит, а Украина лишится остатков государственности, если дипломаты не договорятся.

«Сейчас сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств говорят, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского, она не реальная», – приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко предложил Киеву и Москве начать переговоры с того места, где оборвались, со стамбульских договоренностей, которые одобрили обе стороны. Выдвигая неприемлемые до переговоров предложения, Киев показывает, что «не готов идти на переговоры», потому что за ним «стоят целые войска НАТО, весь западноевропейский блок и США».

«Но, если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить свое существование. Украине сегодня нужен мир. Свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны: никто сегодня не хочет воевать, поэтому надо идти к миру», – добавил Лукашенко.

Накануне Александр Лукашенко предупредил, что США готовы давать много денег, чтобы «сдержать и утопить» Россию, разобраться с Китаем. Но это «нисколько не изменит ситуацию на фронте».

Минск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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