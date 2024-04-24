Лукашенко прокомментировал выделение американцами помощи Киеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах Всебелорусского народного собрания в Минске заявил, что для него не было неожиданностью выделение Вашингтоном 60 миллиардов Украине, – сообщают белорусские СМИ.

В ходе общения с журналистами белорусский лидер сказал: «Я же вас предупреждал, что эти 60 миллиардов им дадут. Там поигрались: туда-сюда, демократия, ах, Конгресс! Это единое мнение всех в Америке. Они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы еще разобраться с Китаем отдельно. Вот в чем смысл. Поэтому они будут давать немного денег, пока украинцы все более-менее здоровые не разбегутся и не погибнут там. Но это нисколько не изменит ситуацию на фронте, абсолютно не изменит».

«Дело не в деньгах. Эти деньги надо еще освоить. Осваивать их будут в Америке. Как освоят – непонятно. Но я знаю, как осваиваются деньги в России. Сегодня Россия имеет мощнейший, раскрученный потенциал. В разговорах со мной высокопоставленные люди с Запада, руководство говорит: «Чтобы Путин не победил». Я им говорю: «Хорошо. Если вы этого хотите, садитесь за стол переговоров, заключайте мирный договор. Если вы это не сделаете, Путин точно победит», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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