Лукашенко высказался о задержании бойцов ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета Безопасности. Поводом послужило задержание 32 боевиков иностранной частной военной компании под Минском.

Белорусский лидер назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайным происшествием. Лукашенко выслушал главу КГБ Валерия Вакульчика и поручил немедленно обратиться за разъяснением в соответствующие структуры России.

«Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», – заключил Лукашенко.

Накануне в белорусских СМИ появилась информация о задержании 32 боевиков под Минском. Предположительно, речь идет о бойцах российской ЧВК Вагнера. В Минске считают, что они намеревались дестабилизировать обстановку в стране во время президентской предвыборной кампании.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 30.07.20

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