Путин в Минске обсудит вторую фазу «ядерных учений»

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом и на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что целью его визита является обсуждение «второй фазы ядерных учений», – сообщили в Кремле.

Во время краткой встречи с Александром Лукашенко российский лидер сказал: «Сегодня и завтра обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Есть о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается. …Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях».

«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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