Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность ВВС и ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости в Минске во вторник, 2 июля, заявил о приведении в повышенную боевую готовность Военно-воздушных сил и войск ПВО из-за активизации украинской армии, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал: «В последнее время Беларусь перехватывает десятки украинских разведсредств на своей территории. Украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в России, но Минск и Москва пока сдерживают натиск. Украина понимает, что Минск жестко ответит в случае провокации на границе. …Военно-воздушные войска и силы ПВО Белоруссии и России приведены в высокую боеготовность, причиной тому – активизация ВСУ. На позиции выведены комплексы «Полонез» и «Искандер».

«Запад думает, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома, но не понимает, что он придет и в их дом. Коллективный Запад сегодня объединяет жажда наживы за чужой счет и генетическая ненависть к победителям, а мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. Запад не собирается уходить с Украины, ему нужна эскалация для ввода натовских войск, потому что наемники не справляются», – подчеркнул президент Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube