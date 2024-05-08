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Среда, 8 мая 2024, 19:55 мск

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Путин и Лукашенко призвали страны ЕАЭС способствовать развитию цифровизации

Архив. Фото: пресс-служба Кремль

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в среду, 8 мая, заявил, что взаимное признание электронных подписей в странах ЕАЭС может поспособствовать развитию цифровизации.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Повысить эффективность общего рынка и сделать бизнес-процессы еще более быстрыми и удобными для предпринимателей и потребителей помогло бы взаимное признание используемых в странах ЕАЭС электронных подписей».

Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразэс «следует заняться цифровизацией техрегулирования, что упростит для предприятий процессы сертификации и стандартизации».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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