Путин о возврате к переговорам с Украиной: Пусть возвращаются

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко по итогам переговоров в Минске в пятницу, 24 мая, заявил, что возврат к переговорам по Украине возможен только исходя из реалий, «которые сложились на земле», – сообщают СМИ..

Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Украиной, глава государства сказал: «Россия никогда от переговоров с Украиной не отказывалась. Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и Москву. Сейчас мы видим, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы».

«Легитимность действующего главы Украины закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов. А чтобы ответить на вопрос о легитимности Зеленского* нужно обратиться к конституции Украины», – добавил Путин.

Лукашенко со своей стороны заметил: «Юридической чистоты здесь нет и быть не может. … Желающих возглавить Украину хватает как среди военных, так и гражданских».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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