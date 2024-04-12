Лукашенко предложил Путину совместно создать новую российскую космическую станцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Владимиром Путиным, героем России Олегом Новицким и первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской в пятницу, 12 апреля, заявил о готовности принять участие в создании новой российской космической станции, – сообщили в Кремле.

Во время своего выступления белорусский лидер сказал: «Беларусь готова принять участие в создании российской космической станции. Своя будет космическая станция, ракета «Ангара» затащит туда оборудование. …Мы готовы приложиться к этому, насколько можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать».

«Мы очень серьезно работаем над совместными космическими программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе, мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Я говорил Владимиру Владимировичу, что мы будем вместе работать и дальше», – подчеркнул Лукашенко.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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