Лукашенко призвал народы мира не дать своим «обезумевшим политиканам» превратить все живое в ядерный пепел

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник, 7 мая, обратился к народам ближнего и дальнего зарубежья с призывом не дать шанса лидерам из стран превратить все живое на планете в пепел, – передает агентство БЕЛТА.

В ходе своего выступления глава Белоруссии сказал: «Сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств. Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в Восточноевропейском регионе. Все это уже у западных и южных границ Беларуси».

«Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в ядерный пепел», – призвал Лукашенко и добавил: «Сегодня в Беларуси приступили к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия. Проверка носит исключительно оборонительный характер! Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведёмся на обещания, провокации и забалтывание прямой военной угрозы. Как и советские солдаты в далеком 45-м, мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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