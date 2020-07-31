МИД РФ требует допустить дипломатов к задержанным в Белоруссии россиянам

Министерство иностранных дел РФ опубликовало официальный комментарий по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии. Ведомство требует от белорусских властей допустить российских дипломатов к обвиняемым в подготовке теракта.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты», – говорится в сообщении МИД РФ.

По данным ведомства, белорусская компания обеспечивала логистику группы на территории республики. Россияне не попали на свой рейс и вынуждены были задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», – заключили в министерстве.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев допустил, что задержанные россияне могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом.

Ранее под Минском были задержаны 32 человека, затем на юге страны арестовали еще одного подозреваемого. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта. Белорусские СМИ написали, что задержанные являются россиянами и работают на ЧВК Вагнера, некоторые из них якобы дали показания, что «приехали делать революцию».

Минск, Зоя Осколкова

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