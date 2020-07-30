Задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обвиняют в подготовке теракта

В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении задержанных боевиков частной военной компании. На юге страны обнаружили еще одного бойца, поиски других продолжаются.

До 200 боевиков находились на территории Белоруссии, заявил госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По его словам, они обучены подрывной и снайперской деятельности, передает портал TUT.by. Равков также указал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки. Некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию», добавил госсекретарь.

Ранее под Минском были задержаны 32 человека, затем на юге страны арестовали еще одного подозреваемого. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Белорусские СМИ написали, что задержанные являются россиянами и работают на ЧВК Вагнера. Позже посольство России в Белоруссии сообщило о получении официального уведомления от Минска о задержании российских граждан. В Совете федерации отметили, что у России нет и не могло быть планов по дестабилизации обстановки перед выборами в союзном государстве.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 30.07.20

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