В Кремле прокомментировали задержание россиян в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями разговоры о том, что задержанные в Минске россияне прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед выборами.

«Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Россия и Белоруссия – это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи».

Пресс-секретарь Путина добавил, что инцидент с задержанием россиян требует прояснения. «Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться», – заключил Песков.

Ранее под Минском были задержаны 32 человека, затем на юге страны арестовали еще одного подозреваемого. В отношении них возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта. Белорусские СМИ написали, что задержанные являются россиянами и работают на ЧВК Вагнера, некоторые из них якобы дали показания, что «приехали делать революцию».

Москва, Зоя Осколкова

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