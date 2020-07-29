В Белоруссии задержали 32 бойца иностранной частной военной компании

Минувшей ночью в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика частной военной компании. Об этом сообщает БЕЛТА.
В Следственном комитете Белоруссии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Нет ответа и у Министерства внутренних дел республики.
Ранее президент Александр Лукашенко допустил возможность дестабилизации ситуации в стране некими внешними силами. Он заявил, что в Белоруссии «революционеров нет», но их «подтянут со стороны».
«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах»,– сказал белорусский лидер.
Напомним, 9 августа в стране пройдут президентские выборы. Лукашенко выдвигается на шестой срок. Среди кандидатов на пост главы государства – экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.
Минск, Зоя Осколкова
Минск. Другие новости 29.07.20
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