российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июля 2020, 15:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белоруссии задержали 32 бойца иностранной частной военной компании

Минувшей ночью в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика частной военной компании. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Следственном комитете Белоруссии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Нет ответа и у Министерства внутренних дел республики.

Ранее президент Александр Лукашенко допустил возможность дестабилизации ситуации в стране некими внешними силами. Он заявил, что в Белоруссии «революционеров нет», но их «подтянут со стороны».

«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах»,– сказал белорусский лидер.

Напомним, 9 августа в стране пройдут президентские выборы. Лукашенко выдвигается на шестой срок. Среди кандидатов на пост главы государства – экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 29.07.20

Под Тверью в аварии с участием полицейского погибли трое подростков. / Депутат ЕГД лишится мандата и отправится в колонию на 7 лет. / «Это есть в материалах дела»: Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

Аферист, знающий формулу «Новичка», укрылся в России

«Брал косу, шел косить»: Лукашенко заявил о пользе физнагрузок в борьбе с коронавирусом

На акциях протеста в центре Минска задержали 200 человек

Лукашенко отказался выступлений по радио и ТВ во время предвыборной гонки

Лукашенко предложил лечить коронавирус медом

Кремль – Лукашенко: «А где доказательства вмешательства России в выборы? Их нет»

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

В Белоруссии у банка изъяли 150 картин на 20 млн долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Белоруссия, Лукашенко Александр,