В Белоруссии задержали 32 бойца иностранной частной военной компании

Минувшей ночью в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 32 боевика частной военной компании. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Следственном комитете Белоруссии не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Нет ответа и у Министерства внутренних дел республики.

Ранее президент Александр Лукашенко допустил возможность дестабилизации ситуации в стране некими внешними силами. Он заявил, что в Белоруссии «революционеров нет», но их «подтянут со стороны».

«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах»,– сказал белорусский лидер.

Напомним, 9 августа в стране пройдут президентские выборы. Лукашенко выдвигается на шестой срок. Среди кандидатов на пост главы государства – экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Минск, Зоя Осколкова

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