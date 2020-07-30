«Нам показали гопников»: сообщество ЧВК «Вагнера» о задержании россиян в Белоруссии

Сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера – военное обозрение» опубликовало видео подписчика, который прокомментировал новость о задержании в Белоруссии якобы бойцов «Вагнера».

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в одном из санаториев под Минском. По их мнению, задержанные будто бы являются бойцами ЧВК «Вагнера» и прибыли в страну для «дестабилизации ситуации» накануне президентских выборов.

Приславший видео подписчик назвал бредом распространяемую белорусскими СМИ информацию, будто бы задержанные могут быть «вагнеровцами».

«Я хочу напомнить, что ЧВК «Вагнера» – это ветераны различных войн с огромным боевым опытом, которые щемили боевиков ИГ (Исламское государство, запрещено в РФ) по всему Банистану. Нам же показали каких-то гопников», – говорит автор видео.

Записавший видеоролик обратил внимание, что россиянам нет никакого смысла пытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, поскольку она одна из немногих стран, на которую мы может положится.

«ЧВК «Вагнера» всегда действует в интересах России, а значит действовать там они не могли. Зачем России действовать против Белоруссии? Чтобы у нас была еще одна Украина под боком?», – заключает подписчик, решивший остаться анонимным.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.07.20

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