Верховная рада взялась за расследование дела «вагнеровцев»

В Верховной раде Украины создают Временную следственную комиссию. Она должна выяснить, почему 32 сотрудника российской ЧВК, захваченные в Минске 29 июля, оказались в Москве, а не в Киеве, и кто из окружения Зеленского причастен к возможному «предательству» и срыву выдачи «боевиков» Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«В Раде начат процесс создания Временной следственной комиссии по ситуации с вагнеровцами», – написал Гончаренко.

Напомним, накануне Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что захват 33 россиян в Минске 29 июля – это операция не СБУ, а ФСБ.

Между тем, прямо противоположную версию, подкреплённую различными документами, обнародовали украинские СМИ, блогеры и депутаты.

По их данным, операцию с задержанием российских граждан в Минске организовала Служба безопасности Украины, но всё сорвалось из-за предателей в окружении президента Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.20

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