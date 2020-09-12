СБУ проверит, кто в украинском руководстве «слил информацию» о готовящемся захвате «вагнеровцев»

Главное следственное управление СБУ приступило к досудебному расследованию «утечки информации» об операции по захвату 32 российских сотрудников ЧВК.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Напомним, согласно версии украинских СМИ, СБУ совместно с ЦРУ заманили россиян в Белоруссию, а затем намеревались в небе над Украиной вынудить к экстренной посадке самолёт, на котором «вагнеровцы» должны были вылететь из Минска в Стамбул. Однако «кто-то в окружении Зеленского слил информацию», и в результате россиян задержали в Минске, а позже выдали Москве.

«Я написал депутатское обращение о расследовании разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины «Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования», – написал Гончаренко в своём телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.20

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