Bellingcat отказался подтверждать свою причастность к «сливу» информации о госизмене Зеленского

Украина ждёт обнародования 15 марта шокирующих сведений о президенте страны Владимире Зеленском. Взрыв информационной бомбы аносировал накануне известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, который сам себя называет высокопоставленным сотрудником СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинские СМИ предполагают, что информация может касаться вмешательства администрации Зеленского в операцию СБУ по захвату российских «вагнеровцев» в Минске в июле прошлого года и передаче их в Киев.

Тогда ходили слухи, что Зеленский вместе со своим окружением предупредили Москву о цели захвата россиян, чтобы предотвратить резкое ухудшение отношений с РФ.

Между тем, недавно расследовательская организация Bellingcat аносировала выход фильма о провале спецоперации по «вагнеровцам». По данным киевских СМИ, администрация украинского президента через неофициальные каналы пыталась убедить расследователей отказаться от публикации фильма.

Сегодня руководитель организации Bellingcat Элиот Хиггинс опроверг слухи о том, что объявленная журналистом Гордоном презентация шокирующей информации, «которая потрясёт Украину», связана с предстоящим выходом фильма.

«Ходит много слухов о грядущем документальном фильме «Вагнергейт» от Bellingcat, но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо всего, что я сейчас говорю – это «без комментариев», – написал Хиггинс у себя в Твиттере.

Дмитрий Гордон также не подтверждает, что его заявление связано с показом фильма.

Симферополь, Валентин Карамазов

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