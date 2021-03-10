И вздрогнет Украина: в Киеве анонсировали появление фатального компромата на Зеленского

15 марта Украина испытает информационное потрясение, которое станет для «Незалежной» тяжёлым испытанием на ближайшие времена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, который сам себя называет высокопоставленным сотрудником СБУ.

По его словам, готовящаяся к обнародованию информация «станет исторической для Украины».

«Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания… 15 марта, понедельник, станет тяжелым днём для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать», – заявил Гордон.

Кто вбросит информационную бомбу, Гордон не пояснил, но судя по намёку, это будет либо самый известный на Украине блогер Анатолий Шарий, против которого президент Зеленский инициировал дело «о госизмене», либо личный враг Зеленского, бывший глава его администрации, Андрей Богдан, который уже выступал с порочащими президента заявлениями.

«Я не могу говорить об этом – все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя. Вы помните, как мы с вами анонсировали Навального здесь, не называя, что будет? Это не Навальный, но мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно», – предупредил Гордон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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