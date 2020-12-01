Работающих в России украинских гастарбайтеров и артистов назвали предателями и губителями Украины

Украинские заробитчане и деятели культуры предают страну, когда соглашаются ехать на заработки в РФ. Мало того, во многом из-за их отношения к стране до сих пор всё плохо на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире телеканала «Украина 24» заявил известный киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

При этом он позволил себе в качестве упрёка сегодняшним украинцам привести в пример жителей Украинской ССР, которых во время Великой Отечественной войны гитлеровцы угоняли в Германию.

«Когда наши заробитчане ездят на территорию России там работать, предают ли они мою и свою Родину? Моё мнение – да. Не могли советские граждане, по доброй воле, ездить во время Великой Отечественной Войны работать на территорию Германии, их туда угоняли. Но сами они не ехали на заработки. Когда украинские артисты едут петь для российских ментов и ФСБшников, предают они мою Родину? Да.

И когда все плачутся и говорят, как у нас плохо, надо понимать, что и из-за них тоже плохо – из-за двуличия и того, что они считают Украину своей матерью, но когда на мать напали, они едут зарабатывать деньги туда, откуда пришла угроза матери. Всё, на самом деле, просто», – приводит слова Гордона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.12.20

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