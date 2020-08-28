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Пятница, 28 августа 2020, 03:49 мск

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«Целый ряд причин»: украинский журналист рассказал о безнадёжном отставании СБУ от ФСБ

Фото: antikor.com.ua

Частые случаи предательства и отсутствие патриотизма – главная причина низкого уровня украинских спецслужб в сравнении с российскими.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил известный на Украине журналист и телеведущий Дмитрий гордон, который публично заявлял, что сотрудничает со Службой безопасности Украины.

«Украина – молодое государство, в котором очень высок уровень предательства. Украинское государство мало помогает спецслужбам. К сожалению, украинские спецслужбы проигрывают российским.

Уровень патриотизма в среде целого ряда представителей украинских спецслужб, к сожалению, недостаточен.

Кроме того, есть ещё целый ряд причин, по которым украинские спецслужбы уступают российским, но я не хотел бы говорить о них публично. Но моё мнение такое, что украинские спецслужбы уступают российским», – приводит слова Гордона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.08.20

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