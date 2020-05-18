СБУ выясняет, как Игорь Стрелков оказался звездой вечернего украинского эфира

На Украине грандиозный скандал. Экс-минстр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков дал большое интервью одной из самых рейтинговых украинских интернет-программ «В гостях у Гордона».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», герой донецкого ополчения рассказал украинским пользователям о том, что конец нацистской Украины уже близок, а территориям всех русскоязычных областей «Незалежной» пора уже присоединяться к Большому Русскому государству.

Под окнами телекомпании «Гордон», которая принадлежит ведущему программы журналисту Дмитрию Гордону, собралась толпа националистов и потребовала самой жестокой расправы над «фальшивым пропагандистом, агентом Москвы, предателем и изменником Украины».

Напомним, ранее Гордон взял не менее скандальное большое интервью у экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Между тем, Служба безопасности Украины уже пообещала изучить обстоятельства выхода в украинский интервью «главаря боевиков и сепаратистов».

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала немедленного расследования и наказания виновных в появлении Стрелкова на украинском интернет-пространстве.

Между тем, украинская прокуратура заявила, что будет рассматривать подобные интервью в качестве дополнительного «доказательства преступлений страны-агрессора».

«Не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права: военных преступлений и преступлений против человечности», – заявил замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.05.20

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