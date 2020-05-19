Украинский тележурналист заявил, что брал интервью у Стрелкова «для Гааги»

Подвергшийся острой критике на Украине за большое интервью с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым журналист Дмитрий Гордон выступил с официальным заявлением в своё оправдание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам Гордона, все вопросы Стрелкову и формат самого интервью «были полностью согласованы со Службой безопасности Украины».

Журналист пояснил, что это был своего рода допрос ничего не подозревающего «российского террориста и военного преступника» под «прикрытием интервью».

«Флэшка с записью уже направлена в гаагский трибунал», – заявил Гордон в своём видеообращении и потребовал извинений от всех, кто его грубо и нецензурно критиковал «за предоставление преступнику общественной площадки на Украине».

Между тем, многие украинские журналисты обратили внимание на то, что ничего особенного «для Гааги» против России Игорь Стрелков не наговорил. Всю абсолютно ответственность за собственные действия и действия ополчения в Донбассе он взял на себя, отдельно подчеркнув, что руководство РФ никакого отношения к походу его отряда на восток Украины не имеет.

Кроме того, герой Донбасса заявил, что ополчение не имеет никакого отношения к сбитому малазийскому Боингу.

Большинство комментаторов сошлось во мнении, что Гордон уговорил Стрелкова дать четырёхчасовое интервью с одной единственной целью – привлечь большую аудиторию и, как следствие, новых рекламодателей, к своему ютьюб-каналу.

А версия с «Гаагой и СБУ» потребовалась исключительно для оправдания перед националистами. Возможно, что он даже пообещал Службе безопасности перед интервью какие-то «сенсационные свидетельства» от Стрелкова, однако по факту эти «свидетельства» оказались дутыми.

Зато Стрелков, по мнению недовольных украинских комментаторов из числа «патриотов», оказался достаточно убедительным в своём обращении к простым украинцам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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