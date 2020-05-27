В Киеве заявили о доминировании Москвы над Западом

Путинская Россия самым изощрённым образом раз за разом проникает в информационное пространство Украины и наносит непоправимый ущерб её имиджу в глазах ЕС и США.

Москва сегодня полностью овладела украинской повесткой на западных площадках, а Киев слаб и нерешителен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Эспрессо» с тревогой заявил украинский дипломат, экс-посол Украины в Белоруссии и бывший представитель Зеленского на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный.

«К сожалению для Украины, на сегодняшний день Москва начинает доминировать в отношениях с Европой, а еще хуже – в отношениях с Вашингтоном. Эти вещи, которые произошли на протяжении двух последних недель – так называемое интервью Гордона (скандальные интервью украинского журналиста с Поклонской и Стрелковым – прим.«НД»), а потом эта операция, инициированная Деркачем (обнародование переговоров Байден-Порошенко). Это составляющие одного и того же механизма.

Сначала в информационное поле вводятся некоторые персоны, а потом оно атакуется такими старыми, съеденными вещами, которые портят реноме Украины. К сожалению, реакция со стороны Украины очень вялая, более того, она непрофессиональная. Это касается не только таких вещей, где нужно было просто по-человечески реагировать, когда гибнут люди на линии фронта, это касается (проблем) в отношениях с внешними партнерами, это касается отношений с клубом друзей Украины (Польша, Грузия и страны Прибалтики)», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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