США инициировали репрессии против украинских депутатов, раскрывших деятельность американских биолабораторий

Депутаты украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились в ООН с жалобой на функционирование американских биолабораторий на территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Ренат Кузьмин.

«Чем ещё, кроме предательства национальных интересов, можно объяснить сокрытие украинскими властями информации о тайных экспериментах, проводимых в Украине военными биологами США? Почему для украинского народа информация об этом должна быть тайной? Почему американские военные биологи, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, у нас могут позволять себе то, что запрещёно там у них? Почему украинские власти отказываются расследовать многочисленные факты бактериологического заражения и смерти среди украинского населения в местах дислокации американских бактериологических лабораторий? Какая связь между распространением в Украине коронавируса и деятельностью этих баклабораторий?

Не получив ответа на эти вопросы, мы были вынуждены обратиться с официальной жалобой в ООН», – написал парламентарий.

Между тем, против депутатов ОПЗЖ украинские власти с подачи США уже предприняли ряд репрессивных мер.

«Какой же прогнозируемой была реакция украинской власти: генпрокуратура обвинила депутатов ОПЗЖ в государственной измене и возбудила против нас уголовное дело, а подконтрольные власти радикалы атаковали офис партии...

Что ж, пока мы будем готовиться к допросам, обыскам и прочим неприятностям, наша жалоба в ООН сделает своё дело. И, если кто-то решил, что мы остановимся в борьбе за справедливость, то он ошибается. Мы и дальше будем отстаивать интересы украинского народа, чего бы это нам ни стоило», – добавил Кузьмин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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