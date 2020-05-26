В Киеве обнародованы документы о биологическом оружии в 13 лабораториях США на Украине

На Украине с 1998 года (президент Кучма) по сегодняшний день построено 13 подчинённых Пентагону секретных биолабораторий США, которые работают со смертельно опасными патогенами для разработки биологического оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», контракт Минздрава Украины и Американского Агентства уменьшения угрозы (DTRA) Министерства обороны США (до 1998 года – Агентство специального оружия обороны) оказался в распоряжении издания «Украинские новости».

Согласно документу, для исполнения контракта была привлечена компания «Блек энд Витч Спешиал Проджектс Корп» (США).

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г.Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г.Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», – говорится в отчёте украинского Минздрава.

Сообщается, что на полную мощность программа вышла в 2005 году (президент Ющенко) и была приостановлена в 2010 (президент Янукович). Однако с 2016 года (президент Порошенко) сотрудничество было восстановлено в полном объёме.

В новый меморандум, внесли дополнительные формулировки: «Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ), безопасного хранения ООИ в назначенных заведениях, пока не будет внедрено временное либо постоянное решение». Количество объектов увеличилось с 8 до 13.

Американские лаборатории построены в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях. Один из объектов по сбору биоматериала местных жителей успели построить до 2014 года в Крыму.

Напомним, ранее посольство США опубликовало ответ на запрос депутатов украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Рената Кузьмина – о незаконности функционирования американских биолабораторий на территории Украины.

В нём говорилось о том, что «опасные возбудители не попадут в чужие руки», а поднимаемый депутатами «информационный шум» является следствием активности «российской пропаганды».

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны», – писали 22 апреля дипломаты США.

«Посольство США удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами», – заявила позже пресс-служба партии ОПЗЖ.

«(Американские биолаборатории) – это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в США, однако разрешены в Украине – как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и сырьевой придаток», – заявлял ранее основатель ОПЗЖ Медведчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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