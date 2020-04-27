Посольство США удалило публикацию об американских вирусных лабораториях на Украине

Посольство США в Киеве удалило со своего сайта публикацию о функционировании на территории Украины курируемых Пентагоном американских лабораторий, которые на основе биоматериала украинских граждан изучают воздействие смертельно опасных патогенных вирусов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», публикация содержала ответ на запрос депутатов украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Рената Кузьмина.

«Посольство США удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами», – говорится в пресс-службе партии ОПЗЖ.

"(Американские биолаборатории) – это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в США, однако разрешены в Украине – как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и сырьевой придаток», – заявлял ранее Медведчук.

В удалённом посольством США ответе говорилось о том, что «опасные возбудители не попадут в чужие руки», а поднимаемый депутатами «информационный шум» является следствием активности «российской пропаганды».

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны», – писали 22 апреля дипломаты США.

Отметим, что созданный американцами Украинский Научно-Технологический Центр (УНТЦ/STCU) является копией таких же биолабораторий США – в Европейском Союзе, Грузии, Молдове, Узбекистане и Азербайджане.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.04.20

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