Служба безопасности Украины назвала фейком публикацию посольства США

Служба безопасности Украины назвала «фейковыми новостями» информацию о наличии американских биолабораторий в США. Между тем, посольство США на Украине ранее официально подтвердило их наличие в «Незалежной», однако позже поспешно изъяло из публикации информацию «о биолаборатории предпоследнего уровня защиты».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня СБУ сообщила, что сотрудничество с США в области биозащиты является законным, а биолаборатории якобы контролируются исключительно Минздравом и службой по безопасности продуктов.

«В последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий… На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов...

Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей»,– говорится в сообщении СБУ.

«Поскольку такие публикации, без ссылок на какие-то факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой – не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, то СБУ считает целесообразным отреагировать на это», – объяснили в СБУ, что послужило поводом для данного заявления.

Напомним, ранее посольство США опубликовало ответ на запрос депутатов украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Рената Кузьмина – о незаконности функционирования американских биолабораторий на территории Украины.

В нём говорилось о том, что «опасные возбудители не попадут в чужие руки», а поднимаемый депутатами «информационный шум» является следствием активности «российской пропаганды».

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны», – писали 22 апреля дипломаты США.

«Посольство США удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами», – заявила позже пресс-служба партии ОПЗЖ.

"(Американские биолаборатории) – это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в США, однако разрешены в Украине – как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и сырьевой придаток», – заявлял ранее основатель ОПЗЖ Медведчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.05.20

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