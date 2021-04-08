Происхождение коронавируса: Китай потребовал раскрытия информации о биолабораториях США на Украине

США построили на территории Украины 16 биологических лабораторий, где тайно проводят опасные опыты с различными бактериями и вирусами. Всемирная организвация здравоохранения должна выяснить, что там происходит, и какую опасность для мира представляют эти биоэксперименты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что недавно высказанная обеспокоенность по этому поводу секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева вполне справедлива и своевременна.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят её экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике (США) и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.

Возьмите, для примера, Украину. США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике», – цитирует Лицзяня китайское информационное агентство Global Times.

Напомним, ранее в Киеве обнародовали документы о биологическом оружии в 13 лабораториях США на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.04.21

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