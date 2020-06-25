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Четверг, 25 июня 2020, 13:27 мск

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Биологические лаборатории США на Украине: новый поворот в скандале

Фото: dialog.ua

Проблема относительно американских биологических лабораторий на Украине принимает новое звучание в связи с иском в Административный суд Киева со стороны общественной организации «Сознательная Украина». Такое мнение в комментарии для РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт обратил внимание, что общественники настаивают на раскрытии официальной информации о деятельности биолабораторий от Министерства охраны здоровья Украины, Министерства иностранных дел Украины, а также от Посольства США.

«На фоне ситуации с пандемией коронавируса данное требование приобретает политическое измерение и будет свидетельствовать о готовности украинского государства обеспечивать безопасность своих граждан, либо украинские власти в очередной раз сделают вид, что ничего не происходит из-за страха перед своим заокеанским партнером» – подчеркнул Денисов.

Ранее стало известно, что общественная организация «Сознательная Украина» обратилась в Окружной админсуд Киева с иском против Минздрава и МИД Украины, Министерства обороны США в лице Посольства США в Украине с требованием признать противоправным бездействие украинских органов власти в отношении таких лабораторий и обязать ответчиков опубликовать заявления в связи с этим скандалом.

Москва, Светлана Антонова

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