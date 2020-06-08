США разрабатывают вирусологическое оружие на Украине – академик

Главной задачей построенных на Украине 13 биолабораторий США является не помощь правительству «Незалежной» в борьбе с эпидемиями, а разработка «одного из видов бактериального и вирусологического оружия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

По его словам, именно с этой целью назначенная при Порошенко под давлением США министр здравоохранения американского происхождения Ульяна Супрун разрушила санитарно-эпидемиологическую службу страны.

«По моей информации и по моему глубокому убеждению как специалиста в области медицины в том числе, цель этих лабораторий вовсе не поиски методов лечения особо опасных инфекций. Именно в этих лабораториях исследуются особо опасные инфекции, это первое, что настораживает.

Второе – обратите внимание, одновременно с уничтожением санэпидемической службы были созданы эти иностранные лаборатории. Это всё взаимосвязанные вещи, просто по долгу службы санитарно-эпидемиологическое управление обязано было проверить все лаборатории, в том числе и эти американские. Так вот, для того, чтобы эти лаборатории работали бесконтрольно, это одна из причин, для чего была уничтожена наша санитарно-эпидемиологическая служба, это одна из основных причин...

Цель этих лабораторий однозначна. В них разрабатываются один из видов бактериологического и вирусологического оружия, то есть? это биологическое оружие, которое может уничтожать людей», – приводит слова украинского академика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.20

Инфекционная больница Севастополя недоступна для инвалидов-колясочников. / Украина переформатировала Крым и Донбасс. / В Крыму установилась опасная жара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»