«Госизмена на высшем уровне»: стало известно, как президент Порошенко выполнял приказы Джо Байдена

Пётр Порошенко во время своего президентства напрямую подчинялся вице-президенту США Джо Байдену и выполнял его поручения по кадровым вопросам в правительстве и силовых органах в обход украинского законодательства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», записи телефонных бесед Байдена и Порошенко опубликовал сегодня на специальной пресс-конференции депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

В частности, речь идёт о том, как в феврале 2016 года президент Украины отчитывается вице-президенту США о том, что он по его поручению лично не допустил отставки премьер-министра Арсения Яценюка по требованию украинского парламента.

«Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это пообещал. Только поэтому», – говорит Порошенко Байдену.

В другом разговоре украинский президент согласовывает с американским вице-президентом назначение на должность генпрокурора Украины своего ближайшего соратника Юрия Луценко. Отметим, что до этого по приказу Байдена был снят со своего поста предыдущий генпрокурор Виктор Шокин. Он расследовал коррупционные дела сына Байдена в украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

«Одной из кандидатур на пост генпрокурора является лидер моей фракции Юрий Луценко, который является публичной личностью. Если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, то я отзову свое предложение. Никто не знает, что я хочу предложить Луценко», – докладывает Байдену Порошенко.

Порошенко отчитывается перед Байденом

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