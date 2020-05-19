Порошенко получил миллиардную взятку за отстранение неугодного Байдену генпрокурора

Бывший вице-президент США Джо Байден отблагодарил экс-президента Петра Порошенко миллиардом долларов за отстранение от должности генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело о коррупции сына Байдена в украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из обнародованных депутатом Верховной рады Андреем Деркачом телефонных разговоров Байдена и Порошенко.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на миллиард долларов», – предлагает Байден президенту Украины.

Позже Шокин был отправлен в отставку, а на его место поставлен Юрий Луценко, чья кадидатура также была согласована с Байденом.

Напомним, из опубликованных сегодня записей выяснилось также, что Пётр Порошенко во время своего президентства напрямую подчинялся вице-президенту США Джо Байдену и выполнял его поручения по кадровым вопросам в правительстве и силовых органах в обход украинского законодательства.

Как сообщал «Новый День», на скандал уже отреагировали депутаты украинского парламента.

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» инициирует создание специальной следственной комиссии по изучению фактов коррупции и госизмены, которые стали известны благодаря опубликованным телефонным переговорам между Байденом и Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.05.20

«Мегаскандал!»: на Украине создадут следственную комиссию для изучения разговоров Байден-Порошенко. / «Госизмена на высшем уровне»: стало известно, как президент Порошенко выполнял приказы Джо Байдена. / В Крыму продолжается скандал с выплатами медикам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»