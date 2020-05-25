На Украине возбудили дело о прослушке Порошенко и Байдена

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту обнародования телефонных разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ГБР выясняет, кто установил подслушивающие устройства в кабинете украинского президента в 2016 году.

«По факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации при прослушивании разговора Петра Порошенко с Джозефом Байденом, что могло причинить значительный ущерб государственным интересам Украины», – говорится в постановлении.

Напомним, ранее США приказали Зеленскому замять скандал Байден-Порошенко.

Как сообщал «Новый День», из опубликованных депутатом Верховной рады Андреем Деркачом записей выяснилось, что Пётр Порошенко во время своего президентства напрямую подчинялся вице-президенту США Джо Байдену и выполнял его поручения по кадровым вопросам в правительстве и силовых органах в обход украинского законодательства.

Кроме того, стало известно, что Байден отблагодарил президента Петра Порошенко миллиардом долларов за отстранение от должности генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело о коррупции сына Байдена в украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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