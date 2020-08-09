Киев пообещал предоставлять США всю информацию «по действиям России»

Бездоказательное утверждение директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины о том, что обнародованные украинским депутатом Андреем Деркачом переговоры Байден-Порошенко были «российской провокацией» и попыткой Москвы повлиять на предстоящие выборы в США, были сделаны с подачи администрации Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из зявления главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который прокомментировал для журналистов доклад главы американской контрразведки.

По его словам, информация о «пророссийском депутате» Деркаче и его якобы антиамериканских связях с Москвой была предоставлена Вашингтону администрацией Зеленского в «соответствии с договорными обязательствами» Украины перед США.

«Я хочу подчеркнуть, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами. Мы готовы отвечать на любые официальные запросы», – заявил Ермак агентству «Интерфакс-Украина».

Напомним, депутат Верховной рады Андрей Деркач несколько раз в течение текущего года собирал пресс-конференции в Киеве, на которых обнародовал компрометирующие аудиозаписи телефонных переговоров вице-президента США Джо Байдена и президента Украины Петра Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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