«Мегаскандал!»: на Украине создадут следственную комиссию для изучения разговоров Байден-Порошенко

Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» инициирует создание специальной следственной комиссии по изучению фактов коррупции и госизмены, которые стали известны благодаря опубликованным телефонным переговорам между экс-вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Ирина Верещук.

«Состоится заседание фракции в 16:00, и я лично буду поднимать этот вопрос. Это абсолютно неправильно, если мы не отреагируем. Мы видим кричащие факты... Мы видим пленки, которые могут свидетельствовать о том, что Порошенко находился под внешним влиянием, когда согласовывал действия, которые имели катастрофические действия и последствия для целого общества. Например, поднятие тарифов. Я почитала эти пленки. Нужно инициировать создание временной следственной комиссии, и, мы, конечно, рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительных органов, потому что это мегаскандал!», – цитирует Верещук украинское издание «Страна.УА».

Напомним, сегодня депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал телефонные переговоры Байдена с Порошенко.

Выяснилось, что Пётр Порошенко во время своего президентства напрямую подчинялся вице-президенту США Джо Байдену и выполнял его поручения по кадровым вопросам в правительстве и силовых органах в обход украинского законодательства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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