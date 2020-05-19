Партия Порошенко: Прослушка с разоблачением Байдена подброшена Кремлём

Обнародованные депутатом Верховной рады Андреем Деркачом телефонные разговоры Байдена и Порошенко – провокация Кремля против Демократической партии США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Это российская провокация, которая не имеет ничего общего с реальностью. А их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», – говорится в сообщении офиса партии.

Напомним, из опубликованных сегодня записей выяснилось, что Пётр Порошенко во время своего президентства напрямую подчинялся вице-президенту США Джо Байдену и выполнял его поручения по кадровым вопросам в правительстве и силовых органах в обход украинского законодательства.

Кроме того, стало известно, что Байден отблагодарил экс-президента Петра Порошенко миллиардом долларов за отстранение от должности генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело о коррупции сына Байдена в украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.05.20

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