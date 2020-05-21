США приказали Зеленскому замять скандал Байден-Порошенко – украинские СМИ

В Америке увидели большую опасность в продолжении раскрутки скандала с обнародованием телефонных разговоров вице-президента США Джо Байдена и президента Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Госдепе и в Конгрессе США.

Президенту Зеленскому и украинским силовым структурам настоятельно рекомендовано прекратить расследование и дальнейшее обнародование содержания телефонных бесед и не привлекать Петра Порошенко к уголовной ответственности.

В Вашингтоне выразили крайнее недовольство заявлением президента Зеленского, пообещавшего расследовать связи Порошенко-Байден.

Американская сторона объяснила своё недовольство тем, что возбуждение дела прямо повлияет на предстоящие президентские выборы в США.

«Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано», – приводят слова источника СМИ.

Кроме того, американские конгрессмены уже обзвонили депутатов Верховной рады и указали им на недопустимость создания специальной парламентской комиссии для расследования связей Порошенко с Байденом, который является кандидатом от «демократов» на пост президента США.

Напомним, из опубликованных записей выяснилось, что Пётр Порошенко во время своего президентства напрямую подчинялся вице-президенту США Джо Байдену и выполнял его поручения по кадровым вопросам в правительстве и силовых органах в обход украинского законодательства.

Кроме того, стало известно, что Байден отблагодарил экс-президента Петра Порошенко миллиардом долларов за отстранение от должности генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело о коррупции сына Байдена в украинской нефтегазовой компании «Бурисма».

Симферополь, Валентин Карамазов

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