В СБУ назвали фейком захват лидера ополчения в РФ – и пообещали продолжить похищения

Служба безопасности Украины решительно опровергла заявление ФСБ России о попытке украинской стороны похитить в России лидера ополчения Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в СБУ назвали информацию спецслужбы РФ «очередным фейком российской стороны».

«Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Фейсбуке.

Вместе с тем, в украинской спецслужбе пообещали, что любое лицо, «принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе», будет обязательно найдено, задержано и понесёт «ответственность, предусмотренную украинским законодательством».

Напомним, сегодня ФСБ РФ сообщила о попытке похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.20

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